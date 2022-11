Lubiana a Natale è pura magia | perché questa città è magica durante le feste

Leggi su funweek

(Di giovedì 3 novembre 2022) Luci, profumi eil periodo disi trasforma diventando ancora piùdel solito. La capitale della Slovenia (polo culturale, scientifico ed economico) nel mese di Dicembre cambia volto: le strade dellavengono inondate di luminarie natalizie spettacolari, che incorniciano anche le facciate di edifici e i ponti. LEGGI ANCHE:–Sicilia, in questo borgo potrai immergerti in un suggestivo presepe itinerante: chemagnifica Un’atmosfera veramenteche vale la pena essere vissuta. Così come i mercatini tradizionali natalizi, dove gustare i piatti tipici del paese come il sirov burek, una specie di calzone ripieno di formaggio, o la Zelenjavna ...