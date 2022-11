Loredana Lecciso chiede i danni a Romina Power | la parola agli avvocati?

(Di giovedì 3 novembre 2022) Davverovuolere i? Se è così non c’è e non ci sarà mai pace per Al Bano Carrisi. Il cantante ha più volte chiesto alle madri dei suoi figli di fare pace, di riportare tutto alle serenità ma chissà chi delle due preferisce la guerra. E’ la rivista Nuovo a riportare ciò che starebbe accadendo a Cellino San Marco, il malumore dinon sembra placarsi dopo l’ormai famosa diffida cheha inviato a Domenica In prima dell’intervista della storica rivale. Lanon vuole che laparli di lei ma cosa c’è dietro tutto questo? Intanto, si scoprono quelle che sarebbero le intenzioni dell’attuale compagna di Al ...

Qualche settimana faè stata ospite da Mara Venier a Domenica In. Ed in questa occasione la donna ha saputo direttamente dalla conduttrice di essere stata diffidata dall' ex moglie di Al Bano , che ha ...vuole chiedere i danni a Romina Perchévuole chiedere i danni a Romina Al Bano è d'accordo conha deciso di chiedere i danni a Romina Power a causa del bavaglio che le avrebbe messo in tv. Secondo i beninformati, Al Bano è d'accordo con lei.vuole ...Romina Power nel mirino della compagna del suo ex marito: la clamorosa rivelazione di un'amica Qualche settimana fa Loredana Lecciso è stata ospite da ...A Cellino San Marco è ufficialmente guerra: la soubrette pugliese vuole portare in tribunale l'ex moglie di Carrisi ...