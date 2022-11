‘L’ombra del giorno’ | al museo FraC la mostra di Giovanni Timpani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi (Sa) – Sabato 5 novembre, alle ore 18,30, sarà inaugurata la. L’ombra del giorno, che presenta opere che l’artista ha realizzato tra il 2015 al 2022. L’esposizione si iscrive nel programma di attenzione all’ambito artistico in area regionale, rivolta soprattutto ai giovani artisti, progetto che, da anni, ilBaronissi porta avanti. In esposizione, quaranta opere della sua produzione grafica; incisioni all’acquaforte, acquatinta, puntasecca, bulino ma anche serigrafia, in parte realizzate nella calcografia Il Laboratorio di Nola. “Con ladedicata al giovane incisore campano,– osserva Gianfranco Valiante sindaco di Baronissi nella presentazione al catalogo ...