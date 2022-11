LIVE Roma-Ludogorets 3-1 | Europa League calcio in DIRETTA | Zaniolo cala il tris! Ludogorets in dieci!

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90? Sette minuti di recupero. 89? ESPULSO VERDON! Bruttissimo pestone in faccia al povero Zalewski. Rosso più che giusto. Ammonito Nonato per proteste. 87? Ora ilsembra aver mollato. Il VAR richiama Dabanovic per un contatto sospetto tra Verdon e Zalewski. Cristante serve il numero 22, che partendo in progressione e saltando la retroguardia difensiva bulgara, si ritrova a tu per tu con Padt, segnando di punta. 85?OOOO!!!! LAIL3-1! 84? Bel contropiede dellaavviato da Vina, che serve El Shaarawy ma il suo cross è mal calibrato. 82? Prova Cauly, ma Rui Patricio blocca tranquillamente. 80? ...

subito pericolosa con Zaniolo, murato da Cicinho al momento del tiro, poi Path due volte decisivo su due tiri di El Shaarawy dalla distanza 2022 - 11 - 03 22:02:42 45' Tre cambi nellaall'...- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...La Roma ospita i bulgari del Ludogorets per l'ultima gara del girone di Europa League. La squadra di Mourinho ha un solo risultato… Leggi ...La sfida tra Roma e Ludogorets chiude il girone C di Europa League. Giallorossi e bulgari sono entrambi a quota 7 in classifica, dietro al Betis Siviglia (13) e già… Leggi ...