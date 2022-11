LIVE Roma-Ludogorets 2-1 | Europa League calcio in DIRETTA | Pellegrini porta in vantaggio la Roma! Doppietta di rigore!

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75?che spinge per pareggiare. Potrebbero crearsi degli spazi interessanti. 73? TISSERA! Grande occasione! Contropiede bruciante del, con il neoentrato che tenta il tiro rasoterra, Rui Patricio respinge. 72? ZANIOLO! Recupera palla Zalewski, il 22 calcia potente da fermo, Padt si rifugia in angolo. 71? Tenta il tiro Tissera, conclusione facile per Rui Patricio. 69? Triplo cambio per i bulgari: fuori Tekpetey, Thiago e Piotrowski, dentro Despodov, Tissera e Nonato. 68? Lagestisce il possesso, cercando l’occasione per allungare le distanze. 67? Colpo al volto preso da Abraham che va a terra, sembra fortunatamente riprendersi. 66? Ancora pressing di Zaniolo, che ha dato una svolta incredibile al match. Spiazzato ancora una volta Padt, ...

- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...All'Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Europa League 2022/2023 trae Ludogorets: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Ludogorets si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23.Ludogorets 2 - 1 MOVIOLA Inizio alle 21.00 1 - Calcio d'inizio battuto dalla ...La Roma ospita i bulgari del Ludogorets per l'ultima gara del girone di Europa League. La squadra di Mourinho ha un solo risultato… Leggi ...La sfida tra Roma e Ludogorets chiude il girone C di Europa League. Giallorossi e bulgari sono entrambi a quota 7 in classifica, dietro al Betis Siviglia (13) e già… Leggi ...