LIVE Roma-Ludogorets 1-1 | Pellegrini pareggia su rigore!

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo la vittoria per 3-1 contro il Verona, lasi rituffa nell'Europa League per agguantare i punti decisivi per il passaggio del turno....

- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...2022 - 11 - 03 20:00:59 La formazione ufficiale della(3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp, Camara, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti; Abraham. L'ultimo ...La sfida tra Roma e Ludogorets chiude il girone C di Europa League. Giallorossi e bulgari sono entrambi a quota 7 in classifica, dietro al Betis Siviglia (13) e già… Leggi ...Roma-Lazio, Igli Tare accende il derby. Il diesse dei biancocelesti ha parlato a Sky e ha detto la sua: “Mi sono arrabbiato tantissimo” Igli Tare accende il derby di domenica prossima alle 18 ...