LIVE Roma-Ludogorets 1-1 | Europa League calcio in DIRETTA | Pellegrini pareggia su rigore!

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64?IIIII!!!!! LAPASSA IN VANTAGGIO!2-1! 63? ALTRODI RIGORE PER LA! Lancio in profondità per Zaniolo, Verdon spinge il classe 1999 che va giù. Proteste dei bulgari, GIALLO per Nedyalkov e Piotrowski. 62? GIALLO per Thiago! Brutto intervento su Ibanez, secondo ammonito per i bulgari. 61? Volpato cerca Abraham, pallone troppo lungo per l’inglese. 61? Entra Zalewski, fuori Matic: rimane un solo cambio a disposizione per la. 59? Per il capitano giallorosso è il terzo gol stagionale, il secondo in coppa. 58? Ora il pubblico spinge i ragazzi di Mourinho alla caccia del secondo gol. 56?!!!! SPIAZZATO IL PORTIERE! ...

- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...