LIVE Roma-Ludogorets 0-0 | Europa League calcio in DIRETTA | al 30? ancora parità

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Altro stop sbagliato di Belotti, l’ex Toro non sembra esser entrato in partita. 33? Inizia a scaldarsi Nicolò Zaniolo. 32? Ricordiamo che in questo momento lasarebbe eliminata dall’, solo la vittoria permetterebbe la qualificazione. 30? Recupera la sfera Matic, servito Pellegrini che trova una deviazione.d’angolo. 29? Gran chiusura di Piotrowski su El Shaarawy, che aveva dato il via all’azione servendo Karsdorp, il cui cross è stato intercettato dal polacco. 27? Ripartenza, con il tentativo di Piotrowski che finisce tra le braccia di Rui Patricio. 26? Karsdorp riceve la palla da Abraham, ma il suo cross va sul fondo. 24? Passata la metà del primo tempo e il risultato è ...

- Vincere per proseguire il cammino europeo. Laquesta sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non ...All'Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Europa League 2022/2023 trae Ludogorets: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Ludogorets si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Europa League 2022/23.Ludogorets 0 - 0 MOVIOLA Inizio alle 21.00 1 - Calcio d'inizio battuto dalla ...La sfida tra Roma e Ludogorets chiude il girone C di Europa League. Giallorossi e bulgari sono entrambi a quota 7 in classifica, dietro al Betis Siviglia (13) e già… Leggi ...All’Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Europa League 2022/2023 tra Roma e Ludogorets: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico, Roma e Ludogorets si affrontano ...