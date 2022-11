(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti le lettrici ed i lettori di OA Sport! Benvenuti alladi, sesta giornata di regular season dell’2022-2023 di! I meneghini provano a rialzare subito la testa dopo il ko della settimana scorsa contro il Barcellona, per centrare la quarta vittoria in sei giornate disputate (a fronte di 2 sconfitte). Non ci saranno ancora il lungo-degente Shavon Shields e Nazareth Mitrou-Long, ma il roster a disposizione di coach Ettore Messina è profondo e proverà a sopperire a queste assenze importanti. Anche ilprova a ...

OA Sport

...Energia Trento (ore 18.45) Umana Reyer Venezia -Lubiana (ore 20.15) Il calendario completo della regular season Dove vederla : Su tutte le piattaforme di Sky Sport e sul portale di...FINISCE QUI:Milano - Verona 78 - 54. LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket in diretta: al Forum arriva la corazzata spagnola Il giocatore del Real Madrid domani affronterà gli ex compagni in Eurolega: Sono molto emozionato, sarà il ritorno a casa .... Per Rodriguez però nessuna rottura con l'Olimpia Milano, e lo spagnolo ci ...Diretta Venezia Olimpia Lubiana streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 4^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup.