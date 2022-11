LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 63-75 | Eurolega basket in DIRETTA | break degli ospiti che vanno a +12 | l’EA7 fatica a rimanere in scia! Ultimi 5? al Forum

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-80 TRIPLA DI PANGOOOOSSSS!!NON MOLLAAAAA 69-80 Musa col fallo! Il giocatore bosniaco non sbaglia il libero aggiuntivo, per il +11quando mancano 2’12” alla sirena finale. 69-77 Fade-away di Nicolò Melli: l’ci crede, -8! Time-out. 67-77 2/2 per Kevin Pangos a cronometro fermo, conche torna a -10! 65-77 Capitan Melli prova a scuotere i compagni con il canestro dal pitturato. 63-77 Tap-in di Tavares sull’errore al tiro di Rodriguez! Il centro capoverdiano raggiunge quota 1.501 punti in. 63-75 Altra tripla, messa a segno da Musa: +12 Blancos, meneghini in difficoltà! Ettore ...