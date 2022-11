LIVE – Musetti-Ruud 2-3 | ottavi di finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per glidideldi(cemento indoor). Dopo aver fatto fuori il croato Cilic ed il georgiano Basilashvili, c’è il numero quattro del mondo per il carrarino. I due si sono scontrati solamente una volta. Era il primo turno delle qualificazioni di Roma nel 2019 ed il norvegese s’impose in due set abbastanza facili. Lorenzo sembra avere il vento in poppa nelle ultime settimane. Il campione scandinavo, invece, deve ancora metabolizzare laottenuta agli US Open. Dopo New York, infatti, ha raggiunto al massimo i quarti dia Seoul. Il giovane italiano ha ...

Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Lorenzoaffronta Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Parigi BercyPrevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. L'incontro inizierà alle 11:00 .- Ruud: il pronosticonon parte favorito ma può senz'...Musetti-Ruud è un match valido per gli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.Lorenzo Musetti a caccia del pass per i quarti di finale del Masters di Bercy: il toscano affronta la terza testa di serie e finalista agli ultimi US Open, il norvegese Casper Ruud. Il match in dirett ...