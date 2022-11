LIVE – Italia-Olanda | Super Final World League 2022 pallanuoto femminile in DIRETTA

(Di giovedì 3 novembre 2022) Latestualedi, partita valevole per il girone A delladidi, in programma dal 2 al 6 novembre a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. Il Setterosa, dopo aver travolto il Canada nella sfida d’esordio, va a caccia di altri punti pesanti in ottica passaggio del turno. Sarà probabilmente decisiva proprio la partita contro l’ostica formazione Orange, che come il Setterosa si gioca un passo importante per l’accesso alle semii (le azzurre affronteranno poi gli Stati Uniti nell’ultima sfida del girone). Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.20 di ...

OA Sport

Vanity Fairè Stories Partner. Noisey è Editorial Partner. TikTok è Official Entertainment ... X FACTOR 2022 " I: OGNI GIOVEDÌ ALLE 21.15 SU SKY UNO E IN STREAMING SU NOW, SEMPRE DISPONIBILE ...Nella squadra avversaria non ci saranno giocatrici di altissimo livello, mentre per l'... OA Sport vi offrirà la DIRETTAscritta dell'intera sfida per non farvi perdere davvero niente: ... LIVE Italia-Germania, Mondiali Padel 2022 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinale con Roberta Vinci! La diretta testuale live di Italia-Olanda, partita valevole per il girone A della Super Final di World League 2022 di pallanuoto femminile, in programma dal 2 al 6 novembre a Santa Cruz de Tenerife, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...