LIVE – Italia-Olanda 12-13 | Super Final World League 2022 pallanuoto femminile in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Latestualedi, partita valevole per il girone A delladidi, in programma dal 2 al 6 novembre a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. Il Setterosa, dopo aver travolto il Canada nella sfida d’esordio, va a caccia di altri punti pesanti in ottica passaggio del turno. Sarà probabilmente decisiva proprio la partita contro l’ostica formazione Orange, che come il Setterosa si gioca un passo importante per l’accesso alle semii (le azzurre affronteranno poi gli Stati Uniti nell’ultima sfida del girone). Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.20 di ...