(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15non riesce allare un colpo a rete. 15-0 Subito incisivacon la bandeja. 11.04la prima partita! Forza ragazze! Parteal servizio. 11.00hanno voglia di rivalsa. Le due azzurre, che giocano insieme anche nel WordTour, ieri hanno persole portoghesi Ana Catarina Nogueira e Katia Rodrigues per 6-4 7-6. 10.58 Nazionali in campo per il riscaldamento! Si inizia con con Roberta/GiuliaDenise/Victoria10.55 Robertae compagne partiranno nettamente ...

OA Sport

Show di X Factor 2022 sono ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre ... insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2022: TIM , KODA, HYPE , Durex , Cult ,...Arriverà inla band belga dEUS che farà una tappa del tour europeo il 29 marzo 2023 ai Magazzini Generali ... INFO & BIGLIETTI I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My... LIVE Italia-Germania, Mondiali Padel 2022 in DIRETTA: si comincia con Vinci/Sussarello contro Höfer/Kurz Esordio in Europa per il neo primo ministro Giorgia Meloni, che oggi a Bruxelles incontrerà i vertici europei, tra cui Ursula von Der Leyen. Intanto Berlino è intervenuta sulla questione migranti, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Gimbe: in 7 giorni crollo del 25% quarte dosi. LIVE ...