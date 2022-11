LIVE Italia-Germania 1-0 | Mondiali Padel 2022 in DIRETTA | Vinci e Sussarello regalano il primo punto al Bel Paese

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Tra poco inizierà la seconda partita. Per l’scenderanno in campo Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, mentre per lagiocheranno Milla Blaschke e Saskia Kruse. Anche in questo caso le azzurre partiranno favorite. 11.55 È stata una partita a senso unico. Le due azzurre hanno dominato in lungo e in largo dimostrandosi superiori in tutti i fondamentali. 6-2 GAME, SET AND MATCH! Giuliae Robertabattono le tedesche Denise Höfer e Victoria Kurz con un netto 6-1 6-2 in 49 minuti el’ilin questi quarti di finale. 40-0 Bandeja in contropiede di. 3 match point! 30-0 Bandeja diagonale vincente ...