LIVE Italia-Germania 1-0 | Mondiali Padel 2022 in DIRETTA | Marchetti e Pappacena vincono il primo set nel secondo incontro

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Smash profondo vincente di. 40-0 Altro errore con il rovescio per Blaschke. 30-0 Blaschke sbaglia con il rovescio. 15-0 Lungo il lob di Blaschke. 6-1 L’vince ilset in 21 minuti di gioco! 28 a 12 i punti in favore dell’in questoparziale. 40-AD Altro smash vincente die altro set point. 40-40sbaglia con il rovescio in uscita di parete. 40-AD Smash vincente di! Set point. 40-40 Blaschke sbaglia con il dritto a rete. 40-30 Buona bandeja laterale di Kruse,non ci arriva. 30-30 Smash totalmente sbagliato da Kruse. 30-15 Con l’ausilio della rete Blaschke trova il ...