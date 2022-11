LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Martina Maggio e Alice D’Amato per l’impresa nella finale all-around

(Di giovedì 3 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alladeidi. Questa sera va in scena ladel concorso generale individuale femminile: arpool viene incoronata la nuova Reginetta, l’atleta più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia una gara particolarmente serrata e avvincente per andare ad assegnare le medaglie dell’all-, si definisce il primo podio individuale di questa rassegna iridata dopo le due squadre. L’Italia vuole sognare in grande.si presenta con il quarto punteggio delle qualifiche e può essere l’outsider della vigilia. La ...

LA CINA VINCE IL TITOLO MONDIALE CON 257.858! Questo il podio definitivo: 1. Cina (258.858), 2. Giappone (253.395), 3. Gran Bretagna (247.229). L'Italia con 245.995 è quarta! Il rammarico... La squadra italiana condannata da un errore di Yumin Abbadini al cavallo con maniglie all'ultimo esercizio dell'ultima rotazione. Bronzo lontano...