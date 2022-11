LIVE Conference League | RFS Riga-Fiorentina 0-0

Calciomercato.com

Commenta per primo Dopo il termine dei gironi di Champions League, oggi si chiude anche la prima fase diLeague, che per l'Italia vede impegnata la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Gruppo A vede Istanbul Basaksehir e viola già qualificate a quota 10 punti e in lotta per la vetta, con i ...... della Fiorentina , ha fornito quattro assist nella fase a gironi di questaLeague (... RFS - FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV ESTREAMING La sfida tra Riga FS e Fiorentina , in programma ... Conference League LIVE: alle 16.30 Basaksehir-Hearts. Poi Colonia-Nizza, West Ham e Villarreal 16:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it dallo stadio Skonto di Riga e bentrovati alla diretta testuale di RFS-Fiorentina, gara di Conference League il cui fischio d'inizio ...Trasferta tutt’altro che scontata in Lettonia per la Fiorentina, che affronterà il Riga FS nella sesta e ultima giornata del girone A di Conference League 2022/2023. Già qualificata alla fase ad ...