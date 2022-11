L’Italia moderna è nata il 4 Novembre 1918 | è questa la nostra vera festa nazionale

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mai come infase la politica si nutre di calendario. Solo poche settimane fa abbiamo ascoltato la senatrice Liliana Segre elencare nell’aula del Senato le date del 25 Aprile, del 1 Maggio o del 2 Giugno. E subito dopo di lei il presidente Ignazio La Russa aggiungere quella del 17 Giugno, giorno in cui – nel 1861 – fu proclamato il Regno d’Italia. E potremmo continuare. Ma gli esempi addotti bastano e avanzano a far capire che il tramestio della politica intorno al calendario segnala una necessità che diventa via via sempre più impellente in un Paese dalla memoria lacerata come il nostro: trovare l’inizio condiviso, l’incipit che segna lairruzione sullo scenario della storia come comunità di destino, cioè come nazione. Il Risorgimento diventa fenomeno popolare Piaccia o meno, ve n’è solo una che può mettere tutti d’accordo ed è la ...