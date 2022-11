(Di giovedì 3 novembre 2022) Una doccia fredda per Timoe per la Germania a poco più di due settimane dall'inizio del. Gli esami a cui l'attaccante...

Calciomercato.com

Stesso discorso per il, che eliminò gli azzurri quattro anni fa in Europa League: fa il ... nella Juventus s'è rivisto Chiesa dopo il gravedello scorso gennaio. Oggi di scena Europa ...Il Real ne fa 5 al Celtic e chiude primo, si è rivisto Benzema Ilchiude secondo perché il ... Da segnalare che al 63' Ancelotti ha fatto entrare in campo, 13 giorni dopo l', Karim ... Lipsia: l'infortunio alla caviglia è serio, Werner salta il Mondiale L'attaccante del Lipsia out per un problema alla caviglia sinistra. Sarà costretto a saltare i Mondiali in Qatar con la nazionale tedesca.In casa Lipsia, durante l’ultimo match di Champions League disputato contro lo Shakhtar Donetsk, l’attaccante Timo Werner è dovuto uscire anticipatamente nel corso del primo tempo dal campo causa ...