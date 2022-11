L’Inter Primavera avanza in Youth League | le possibili avversarie nel prossimo turno

(Di giovedì 3 novembre 2022)di Chivu qualificata per gli spareggi diC’è anchedi Chivu tra le squadre qualificate agli spareggi di, la Championsdei giovani, che martedìconosceranno la propria avversaria. I nerazzurrini, come i grandi, sono arrivati secondi nel loro girone alle spalle dei ragazzi del Barcellona. LE– AZ Alkmaar, Genk, Hajduk Spalato, Hibernian, MTK Budapest, Panathinaikos, Ruh Lviv, Young Boys Gli abbinamenti veranno decisi martedì 8 novembre dal sorteggio che si terrà a Nyon, in Svizzera. InterL'articolo proviene da intermagazine.

