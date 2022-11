L’ingerenza russa nell’elezione di Trump era collegata alla guerra in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 novembre 2022) Parlavano di «caviale». Era una parola in codice per le e-mail sottratte a Hillary Clinton dagli hacker russi che sono state offerte all’allora candidato repubblicano Donald. In cambio, la campagna del tycoon si sposta su posizioni filorusse. Auspica il riconoscimento della Crimea annessa illegalmente, per esempio. Attraverso lo stratega Paul Manafort, personaggio già compromesso per il suo traffico d’influenze a Kyjiv, lo staff della campagna viene informato dei piani di Vladimir Putin per destabilizzare l’, sei anni prima dell’invasione. Lo ha ricostruito un’inchiesta del New York Times. Il Paese resterà centrale nelle trame del presidente, incluso il ricatto a Volodymyr Zelensky per cercare di far incriminare il figlio di Joe Biden, suo futuro sfidante per la Casa Bianca. Insomma, le manovre di Mosca non sarebbero state, come abbiamo ...