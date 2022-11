L' impresa dell' Inter di Stramaccioni | la prima a vincere allo Stadium

...in rimonta firmato da una doppietta di Milito e un sigillo di Palacio segnò un altro importante traguardo per il tecnico romano dopo le soddisfazioni collezionate nei primi sette mesi alla guida'...Pensato per l'età prescolare, Slumberkins mescola la tecnica'animazione 2D e l'uso dei pupazzi ... I due si gettano così in un'complessa e pericolosa , nel tentativo di trovare la donna e ...Il 3 novembre del 2012 i nerazzurri condannarono la Juve al primo k.o. assoluto nel nuovo impianto, ponendo fine a una striscia positiva di 49 partite ...Il cantiere dell'ex Lido Iride di Platamona è stato messo sotto sequestro preventivo dai carabinieri del Noe di Sassari su disposizione della Procura. Dopo gli accertamenti ambientali, i militari sono ...