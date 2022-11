“L’ha baciato | Patrizia Rossetti si è lanciata” GF Vip 7 | pubblico impazzito | “Già vi amiamo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) Al GF Vip 7 scatta il bacio tra due concorrenti. L’episodio boom si è registrato la notte tra il 2 e il 3 novembre nella casa più spiata d’Italia. A riportare le informazioni è il sito Leggo, anche se sono già diversi i video postati in rete dagli utenti, che hanno immortalato il momento clou. A fare notizia era stato un altro avvenimento, che ha visto come protagonista la cantante Wilma Goich, attaccata dal popolo del web per un gesto spinto. Infatti, ha deciso di stare al gioco e di fare qualcosa di veramente sensuale alla sua veneranda età. Nel corso della serata al GF Vip 7 c’è stato un bacio tra due concorrenti. E proprio in quei frangenti si è materializzato anche il gesto di Wilma. Lei doveva ballare in modo sexy, mentre era intenta a mangiare una banana, e lo ha fatto senza alcun problema. La cantante ha iniziato a danzare in maniera sensuale mettendosi in bocca il frutto e ...