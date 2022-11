Letta “La maggioranza vuole spaccare il Paese”

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' una norma oscura, messa in piedi solo per fare propaganda, un pasticcio che crea danni nell'ordinamento penale, che mette in difficoltà gli operatori del diritto e le forze dell'ordine. Una legge così sbagliata da non essere nemmeno emendabile: va ritirata”. Così il segretario del Pd, Enrico, in merito al decreto che contiene le norme contro i rave abusivi.“Non è esplicitato che riguardi solo i rave. Cattive interpretazioni e incertezze sono dietro l'angolo – prosegue -. Può interessare scuole, università, fabbriche, proteste ambientaliste… tutto ciò che coinvolge più di cinquanta persone. E' un'aberrazione giuridica. Serve solo a mandare un messaggio identitario e a distrarre dai problemi veri: il carovita, le bollette, il rischio della recessione”. “A Modena, e con le normative esistenti, autorità e forze dell'ordine hanno gestito la ...

... non dei leghisti, e senza la Lombardia cosa resta più) e dunque spaccare unache ad ... La sconfitta non può essere l'unico punto programmatico nell'agenda di. Commenti La macelleria ...Nessun allarme democratico, dunque, come pure paventa Enrico. Ma il tiro al bersaglio contro ... Una bordata in qualche modo condivisa anche da pezzi della: "Credo che la norma sia ...Egregio direttore, parlando a nome del suo gruppo politico, nel dichiarare di non votare la fiducia al governo Meloni, il senatore Renzi ha detto, tra l' altro, una cosa per me ...Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “A Modena, e con le normative esistenti, autorità e Forze dell’Ordine hanno gestito la situazione in modo impeccabile. Non difendiamo certo i rave party illegali. Ma qui c’è ...