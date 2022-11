L' esordio europeo della Meloni |   La posizione dell' Italia è chiara

...di salto ostacoli l'appuntamento è nel Pala Volkswagen (padiglione 8) dove è in programma l'... Al Cavallo da Sella Italiano, eccellenza nel nostro Paese e a livello, è dedicato il ...Nel giorno del suo debutto, la portavoce della Commissione Ue, Anitta Hipper, ha ricordato che 'salvare vite in mare è un dovere morale tanto quanto l'obbligo per gli stati membri di ...Con la visita lampo a Bruxelles, Giorgia Meloni ha fatto il suo esordio sulla scena della diplomazia europea con l’obiettivo di consolidare l’immagine di capo di governo affidabile e pronto a trattare ...Il governo italiano non può lasciare al largo migliaia di migranti come avviene in queste ore con tre navi umanitarie, in attesa che gli altri stati si offrano per ospitarli, è il messaggio della Comm ...