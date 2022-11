Leo traccia lo schema della manovra | la priorità assoluta è contrastare il caro bollette

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una corsa contro il tempo con pochi fondi a disposizione. Ma laè il contrasto alper sostenere famiglie e imprese italiane. Maurizio Leo, neo-viceministro dell’Economia del governo Meloni,loprossimadi bilancio, alla vigilia del Consiglio dei ministri dove sarà in discussione l’approvazioneNota di aggiornamento al Def. “Stiamo definendo il percorso e lavorando sulle prossime misure”, spiega all’Adnkronos l’esponente di Fratelli d’Italia. “Domani in Cdm analizzeremo la situazione e le risorse a disposizione, anche alla luce di quello che emergerà come extragettito. C’è stato un incremento dell’Iva legato all’inflazione e a questo si aggiunge il +0,5% di crescita nel ...

Licia Ronzulli, in una lunga intervista a La Stampa,la ...Non c'è, nel primo Consiglio dei ministri, di misure economiche che abbiano un qualche ... per il resto è marcato a vista dal viceministro, fedelissimo di Meloni, da Sandra Savino per Forza ...