Le pagelle di Juventus-PSG 1-2 | bianconeri in Europa League

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una sconfitta indolore grazie al successo del Benfica ai danni del Maccabi, ma allo stesso tempo che porta qualche rammarico tenendo conto della grande prestazione quella della. Contro un PSG già qualificato, proprio come all’andata la Vecchia Signora non riesce ad avere la meglio sui parigini chiudendo il girone a soli 3 punti, ma qualificandosi ai playoff di. Ad aprire l’incontro ci ha pensato il solito Kylian Mbappé capace di battere in velocità Gatti con una facilità disarmante. Iperò, non si sono arresi andando più volte vicini al gol fino al pareggio firmato da capitan Bonucci. Nella ripresa nonostante l’arrembaggio dei padroni di casa, gli ospiti hanno chiuso i giochi grazie alla rete del neo-entrato Nuno Mendes. Ecco ledi ...

... i bianconeri terzi con soli 3 punti in sei partite si qualificano in Europa League per differenza reti vista la contemporanea sconfitta del Maccabi Haifa col Benfica LEDELLA...- Psg: le. Gatti 5 Mbappè lo porta a scuola in occasione dell'1 - 0: da quel momento in poi lui gli gira alla larga perché gravato già del cartellino, cerca di riscattarsi con ...Juventus ko in casa con il Psg nella sesta giornata della fase a gironi di Champions. Nel primo tempo Bonucci replica al vantaggio ospite di Mbappè , nella ripresa Nuno Mendes entra e segna il 2-1 def ..."PAGELLE ITALIANE IN CL, Napoli 9:Cammino esemplare arrivando 1° davanti ai vicecampioni del Liverpool. Inter 8 : era nel girone più difficile. Eliminare il Barcellona gran risultato. Milan 7.5: passa ...