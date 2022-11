Le ginnaste | noi vessate Si muove anche il governo ' Le medaglie non sono tutto'

Dopo le denunce delle campionesse incontro tra il ministro Abodi e Malagò (Coni) 'Andremo fino in fondo a questa storia, verificheremo e faremo ...A scuotere il mondo della della ritmica ci hanno pensato le denunce di alcune excome ... dunque, è quello di sistemare tutto perché come ribadito da Tecchi: "Alle ragazzecrediamo e ...Dopo le denunce delle campionesse incontro tra il ministro Abodi e Malagò (Coni) "Andremo fino in fondo a questa storia, verificheremo e faremo chiarezza" ...Roma – “La dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila. Le medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ...