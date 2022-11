“Le dimissioni della Moratti | frattura nel centrodestra I lombardi meritano di meglio”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 novembre 2022) Bergamo. “Abbiamo chiesto a tutte le forze politiche che corrono con noi, di organizzarsi, in maniera tale da arrivare pronti ad un appuntamento troppo importante per i nostri cittadini e anche per il nostro partito. Le elezioni regionali non sono infatti solo un ulteriore banco di prova per il partito democratico, ma anche e soprattutto l’occasione per ridiscutere alcuni nodi centrali del fare politica come la sanità, i trasporti pubblici e molto altro ancora. In sostanza offrire una prospettiva differente ai, una vera alternativa di pensiero e di azione alla destraMeloni che si è aggiudicata le politiche”. Non ci gira troppo attorno Davide Casati, sindaco di Scanzo e segretario provinciale Dem che, con la chiarezza d’intenti e semplicità d’espressione che lo contraddistinguono, racconta quello che sarà il futuro prossimo del suo ...