Le bollette del gas scendono del 12 | 9 per cento Si rifiata | certo | ma non possiamo esultare

(Di giovedì 3 novembre 2022) Calano grazie al clima mite e alla minore domanda delle imprese. Ma si teme per i prossimi mesi: con l'arrivo del freddo, le quotazioni del metano torneranno a salire, come già sta preannunciando il mercato di Amsterdam. E con loro anche il costo delle utenze per le famiglie