(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Smentiamo le ricostruzioni e i virgolettati attribuiti oggi alGiuseppesu diversi quotidiani a proposito delle elezioni regionali nel. Il Movimento 5 stelle sta elaborando una proposta per i cittadini laziali collegata alle eventuali dimissioni dell'attualedella RegioneNicola Zingaretti. La proposta che il Movimento 5 stelle presenterà sarà centrata su un programma politico radicalmente progressista, volto a trovare soluzioni all'altezza delle sfide che il territorio laziale pone. La girandola di nomi che viene alimentata ogni giorno con papabili candidati è unaa cuie il M5S non hanno mai contribuito e a cui non sonoa partecipare”. Lo precisa una nota ...

La Sicilia

Vlahovic sarà sotto osservazione del tecnico livornese e dellomedico juventino nei giorni ... Paredes invece tornerà arruolatile tra Verona e. Per il resto della formazione anti - Inter, ...... ila Fratelli d'Italia , il Molise a Forza Italia e la Lombardia , appunto, alla Lega . ... consigliere comunale di Seregno e membro dellodi Moratti in Regione. Tra i fondatori dell'... Lazio: staff Conte, 'non interessati a lotteria candidature presidente' Giornata decisiva quella di oggi per l’Europa League. Si chiuderà la prima fase della competizione, quella a gironi, ciascuna partecipante conoscerà il proprio destino.Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Smentiamo le ricostruzioni e i virgolettati attribuiti oggi al presidente Giuseppe Conte su diversi quotidiani a proposito delle elezioni regionali nel Lazio. Il Movimento ...