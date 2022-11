Lampedusa | 121 migranti sbarcati nella notte | a bordo 28 donne e 10 minorenni

Sonoi migranti arrivati acon tre diverse imbarcazioni soccorse dalla Guardia di finanza e Capitaneria. Ieri, con 12 approdi, erano giunti invece 385 persone. Fra gli sbarcati anche 15 ...... nel porto di Crotone, prima dell'alba, sono arrivati a bordo di un grosso peschereccio partito otto giorni fa dalla Libia , 456 persone migranti; altrehanno raggiuntostamattina in ...“Sono 30 anni che la situazione è sempre la stessa: a Lampedusa gli sbarchi non si fermano, nell’hotspot c’è un numero di persone ben al di sopra della sua capacità di accoglienza e in più raccogliamo ...Tra i migranti soccorsi, a partire dall'alba, c'erano 28 donne e dieci minorenni. Sono originari di Senegal, Mali, Camerun, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Gambia e Guinea. Hanno dichiarato di essere sa ...