L’amore universale e senza confini raccontato nei fumetti | dove davvero “Love is Love”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Che cos’è l’amor?” canta Vinicio Capossela: una domanda che accompagna gli esseri umani dall’alba dei tempi. Ma la risposta? Diversa da persona a persona tanto quanto il sentimento, invece, èè ovunque,è sempre (anche se non “per sempre”, ci perdoneranno i matrimonialisti convinti),è per tutt?. Non esiste una creatura che non abbia mai provato un briciolo d’amore almeno: per se stessa, per la propria famiglia, per un altro membro della sua specie. O chissà, di una specie diversa. Ne hanno scritto poeti e romanzieri, compositori e cantanti, l’hanno dipinto, disegnato, scolpito,sul grande e piccolo schermo. Di secolo in secolo, da un’epoca all’altra, d’amore s’è sempre parlato. Questo sentimento primordiale e assoluto, ai giorni nostri, lo si racconta ...