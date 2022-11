Luce

'Che cos'è l'amor' canta Vinicio Capossela: una domanda che accompagna gli esseri umani dall'alba dei tempi. Ma la risposta Diversa ...(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309) Words and Pictures Love story con Clive Owen e Juliette Binoche sulla linguadell'. Una docente di arte e un insegnante di lettere si ... L'amore universale e senza confini raccontato nei fumetti, dove davvero "Love is Love" - Luce Arriva al cinema il 3 novembre Bros, commedia sentimentale ambientata a New York e incentrata sull'amore fra due uomini diversi come il giorno e la notte, con protagonisti Luke MacFarlane e Billy Eich ...E' protagonista, con Elia Schilton, di 'Le nostre anime di notte' dal romanzo dello scrittore americano, al Carcano di Milano dal 17 al 27 novembre ...