L’amante di Lady Chatterley | il trailer del film Netflix

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildidipresenta ilcon Emma Corrin e Jack O’Connell che arriverà suil 2 dicembre. David Magee ha adattato il romanzo D.H. Lawrence in forma di sceneggiatura, con Laure de Clermont-Tonnerre alla regia. Mescolando una struggente storia d’amore con i temi delle disuguaglianze di classe,dipromette di infiammare il pubblico con la chimica sessuale tra i suoi protagonisti. In una trama di amore, perdita e inganno,diracconta la storia della donna protagonista (Emma Corrin) che si è promessa in sposa a Sir Clifford(Matthew Duckett). Le cose prendono una brutta ...

Elle

'esperto in questioni reali Nicholas Davies ha però spiegato all'epoca cheD non era certa di chi fosse il padre e che Hewitt era il suosin dal 1983 e non dal 1985 come all'epoca si ...Un uovo adattamento diCahatterley's Lover (diChatterley) sta per arrivare su Netflix , e questa volta avrà come protagonista Emma Corrin . Ma guardiamo insieme il trailer ufficiale condiviso nelle ultime ore. Il classico di ... L'amante di Lady Chatterley su Netflix: le prime foto