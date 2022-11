L’agente di Di Lorenzo | «Durante la sosta Mondiale discuterò il suo rinnovo con il Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022)di Giovanni Di(e non solo), Mario Giuffredi, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ha parlato del. “Per gli altri ilpuò essere una sorpresa. Per me che vivo la realtà avendo tre calciatori e rapporti quotidiani con tutte le figure non lo è. Conosco il progetto, ero sicuro che avrebbero fatto qualcosa di importante”. Leí vive la città e l’ambiente, si nomina la parola Scudetto? “Si sogna ma si ha anche un po’ di paura di rimanerci male come accaduto come Sarri. C’è tanta voglia di sognare. Ilè l’antagonista di se stesso”. I suoi Di, Politano e Mario Rui sono protagonisti di questo sogno. “Stanno facendo un grande campionato. Fino ad oggi hanno dimostrato di essere protagonisti. Ma i protagonisti del...