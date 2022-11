Ladri a casa di Kvaratskhelia | nessuna conseguenza per lui

Khvicha Kvaratskhelia la notte scorsa è stato infatti vittima di un furto nella suadi Cuma: ihanno rubato l'auto del giocatore, una Mini Countryman.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il furto è avvenuto nelladel Cuma del calciatore . Ihanno portato via un'automobile (MIni Countryman) mentre il calciatore dormiva e non si è accorto di nulla. Kvara ha già sporto denuncia presso il commissariato ...Khvicha Kvaratskhelia, il fenomenale attaccante del Napoli, ha avuto l’amara sorpresa, stamattina, nel giardion della sua casa a Cuma, di non ritrovare la nuova Mini Cooper color ghiaccio presa a nolo ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ È senza dubbio il gioiello più apprezzato e in vista del Napoli, ma tanta notorietà - è cosa nota - pu ...