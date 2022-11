La violenza sulle donne raccontata da una prospettiva maschile. E' questa la sfida dello spettacolo teatrale ideato da Paola Leone ...

... alla Casa delle donne, apre il programma di iniziative che si svolgono a Modena per tutto il mese di novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delladonne.... venerdì 4 novembre possibili disservizi alle linee telefoniche e telematiche A Rimini Coop Alleanza 3.0 "si spende" per la giornata contro ladonneLa violenza sulle donne raccontata da una prospettiva maschile. E' questa la sfida dello spettacolo teatrale ideato da Paola Leone ...Ieri è stato arrestato, un uomo di 43 anni, dai carabinieri per violenza sessuale sulla figlia quando era ancora minorenne, ...