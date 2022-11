La sorella di Meredith Kercher | «Aspetto ancora la verità dai giudici Raffaele e Amanda? Preferirei che non se ne parlasse»

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nei giorni scorsi si è parlato dell’incontro traKnox eSollecito a Gubbio. I due sono stati assolti in via definitiva dalla Cassazione dall’accusa di aver uccisoin concorso con Rudy Guede, che ad oggi è l’unico condannato per il delitto. Oggi laStephanie torna a chiedere in un’intervista al Corriere della Sera lasulla morte di. «Il passare del tempo non attenua niente e rimane in me un profondo senso di delusione perché il ragionamento deinon coincide con l’esito del processo. La sentenza di condanna di Guede diceva che lui era coinvolto nell’omicidio assieme ad altri ma dove sono gli altri? Nella conclusione di questo processo io vedo molte domande senza risposte», aggiunge nel ...