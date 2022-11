Today.it

... sconsolata e smarrita, a lasciare i banchi dioggi si ritrova nel banco più prestigioso del Parlamento". Applausi e standing ovation. Da sinistra e dal centro. Dopo un po' anche da destra. Fu ...'Bella' Haak risponde alla sudamericana con una serie di colpi di alta(7 punti anche per la ... Wolosz si affida a Robin De Kruijf entrata da poco per la fast del - 2 , ma Rosamaria non(... La scuola "trema" ogni 4 giorni di lezione (e vi spiego il perché) Ogni volta che cambia un ministro, il mondo della scuola trema: quale sarà il «segno» che vorrà lasciare nel suo (breve) mandato In più di settanta anni di storia repubblicana si sono avvicendati ...Alle ore 11.10 di questa mattina una scossa di terremoto ha fatto tremare l’Abruzzo: magnitudo 2.2 con epicentro Magliano de’ Marsi, come riportato dall’INGV. La scossa, con coordinate geografiche lat ...