La scuola del crimine di Cerignola | così la banda paramilitare assaltava tir e portavalori E il capo preparava il figlio “all’eredità” del comando

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) I blindati con milioni di euro a bordo, i tir carichi di sigarette e perfino i camion che trasportavano cialde di caffè. Tutto era business. E proprio come un’azienda ragionavano le 17 persone arrestate dalla Squadra mobile di Foggia e di Bari al termine di un’inchiesta, coordinata dalla procura di Foggia, perché ritenute appartenenti o fiancheggiatori di una spietata associazione per delinquere che tra il 2020 e il 2021 avrebbe messo a segno numerosi assalti ae trasporto merci sulle principali arterie stradali della Puglia e non solo. Avevano il “know how”, come lo ha definito Francesco Messina, direttore centrale dell’Anti, e utilizzato, come scrive il giudice per le indagini preliminari, un “approccio criminale marcatamente”. Ogni assalto era una guerra: divise, armi pesanti, uso di esplosivi e di ...