Il Post

Nelle partite di giovedì sera di UEFA Europa League laha battuto 3 - 1 il Ludogorets Razgrad e si èagli spareggi da seconda del suo gruppo, dietro il Betis Siviglia. I sorteggi di lunedì 7 novembre stabiliranno ...Di ieri mattina, mercoledì 2 novembre, l'incontro in via della Stamperia afra il neo ministro ...spazio le singole intese che il Parlamento sarà chiamato a votare con maggioranza. Sì ... La Roma si è qualificata per gli spareggi di Europa League, la Lazio è stata eliminata (Adnkronos) – La Roma si qualifica al playoff di Europa League, grazie al successo per 3-1 sul Ludogorets in un match della sesta e ultima giornata del gruppo C disputato allo stadio Olimpico. Al vant ...Le parole del numero 22 giallorosso, autore di una gara sontuosa contro il Ludogorets all’Olimpico La Roma batte 3-1 il Ludogorets e si qualifica ai playoff di Europa League. A fine gara, Zaniolo ha p ...