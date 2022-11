Il Post

Di ieri mattina, mercoledì 2 novembre, l'incontro in via della Stamperia afra il neo ministro ...spazio le singole intese che il Parlamento sarà chiamato a votare con maggioranza. Sì ...L'Italia non si èalla rassegna iridata, ma sono davvero tanti i calciatori dei vari ... nessuno Napoli , probabili convocati: Olivera, Kim, Lozano, Zielinski, Simeone, probabili ... La Roma si è qualificata agli spareggi di Europa League, la Lazio è stata eliminata Tutto in novanta minuti per Lazio e Roma, che si giocano il passaggio del turno in Europa League, contro Feyenoord e Ludogorets.La Roma fa compagnia alla Juventus ai sedicesimi di finale di Europa League, la Lazio invece la fa alla Fiorentina ma in Conference ...