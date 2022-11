La nuova vita di Paola Egonu in Turchia | il suo esordio

(Di giovedì 3 novembre 2022)vincente per l’opposto italianoha iniziato una. Per la prima volta lontana da casa da qualche settimana è volata indove veste la maglia del VakifBank Istanbul. Sabato ha fatto il suoperdendo la Supercoppa dicontro il Fenerbahce. Poi, ieri, al debutto in campionato le Campionesse del Mondo e d’Europa si sono imposte sul campo del Bolu Belediyespor per 3-1 (26-24; 22-25; 25-15; 25-18). Nessuna sfida troppo ostina pere compagni guidati dal coach italiano Giovanni Guidetti che dopo la polemica in nazionale si era detto pronto ad accogliere l’azzurra.alla fine ha messo a referto 18 punti con una percentuale di 81% di attacchi ...

Il Ponte

