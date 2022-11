Il Manifesto

In altre parole mi auguro che le persone cioè il nostro pubblico esca dalla propria tanaper trovare al Teatro Mignon l'accoglienza e la protezione necessaria che lateatrale sa ...... una terra fantastica pervasa di: Ian, dallo spirito libero e dall'indole coraggiosa, sua ... deve prima distruggere le linee di energia magica che formano una fitta retesulla ... La magia protettiva degli antenati Il 4 novembre comincia la nuova stagione di TiranoTeatro, promossa dal Comune con il direttore artistico Lorenzo Minniti ...Il difensore del Milan Matteo Gabbia evidenzia l’importanza che Simon Kjaer ha avuto per la sua crescita in rossonero. Matteo Gabbia è raggiante e non potrebbe essere altrimenti dopo il suo rimo goal ...