La Juventus diventa miliardaria | ecco quanto vale oggi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Lasta vivendo una stagione piena di problemi da un punto di vista sportivo, ma il suo marchio adesso ha un valore davvero unico. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che larappresenti la squadra più importante del calcio italiano, con i suoi 36 scudetti che le hanno permesso così di poterre sempre di più apprezzata, dunque il suo marchio sta aumentando il proprio valore in maniera davvero esponenziale. AdobeSono stati davvero tantissimi problemi del calcio italiano in questi ultimi anni, con il deprezzamento del valore delle squadre che sicuramente l’ha allontanata sempre di più dai grandi risultati sportivi. In questo modo dunque il calcio inglese ha potuto prendere davvero il largo, mentre quello spagnolo ha avuto sicuramente molti problemi e ora ne sta pagando le conseguenze con i soldi che sono ...

APPROFONDIMENTI Pagelle- Psg: Bonucci con tigna, Locatelli di sostanza, Rabiot apolide ... Se si corre troppo,dura". Pazienza e resilienza le ricette migliori, su cui Enzo basa il ...Come dicevo in apertura, lo spaziosempre più centrale nella gestione tattica di Football ... anche nel nostro campionato (tra cui Napoli e Lecce, ma per dire, laè tornata a vestire ...Paul Pogba non è ancora sceso in campo e ora la Juve sembra sempre più intenzionata a lasciar partire il francese per offerte da sogno.Il centrocampista argentino, 21 anni, cresciuto in provincia di Cordoba come Dybala, è arrivato a Torino nel gennaio del 2020. Poi la rottura del crociato, che lo ha tenuto fuori per 273 giorni ...