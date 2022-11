La Juve e il record storico negativo per l' Italia | tifosi infuriati

Continua il periodo nerissimo per la Juventus che, "grazie" alla sconfitta contro il Psg centra l'ennesimonegativo della sua fin qui deludente stagione. I bianconeri non solo non sono riusciti a passare il turno di Champions , venendo retrocessi in Europa League , ma hanno fissato l'asticella di ...Il Milan alla fine passeggia sul Salisburgo: 4 - 0. Ha fatto il Salisburgo più brutto di quel che era e ha tremato per un tempo. Poi, preso pe mano da Giroud, ha dilagato. Lafa un: 5 sconfitte su 6, complimenti. Perde ovviamente anche col Psg (2 - 1), ma riesce ad andare in Europa League, probabilmente per ammucchiare altre figuracce, a scapito del ...Continua il periodo nerissimo per la Juventus che, "grazie" alla sconfitta contro il Psg centra l'ennesimo record negativo della sua fin qui deludente stagione. I bianconeri non solo non sono riusciti ...La Juventus perde, ma lo fa con grande onore e giocandosela alla ... quinta sconfitta su sei partite nella campagna europea dei bianconeri, che eguagliano il record negativo della Roma nel 2003. Ma è ...