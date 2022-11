La giornata tipo di un rappresentante della sovranità culturale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) A proposito ditanto cara ai nuovi insediati nelle stanze del potere, vorrei descrivere laitalianissima del tipiconostra amata nazione. Nazione, ricordiamo, che va difesa da aggressioni culturali esterne. Il sovranista “tipico” si sveglia avvolto da lenzuola di cotone, pianta originaria dell’India. Si alza dal letto e va in bagno, dove trova una serie di accessori inventati di recente in America e in Giappone. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si fa la barba, rito masochistico inventato dagli antichi Egizi e oggi diffuso in tutto il mondo occidentale (ma non in quello mediorientale). Torna in camera e si veste: le forme degli abiti occidentali derivano da quelle ...