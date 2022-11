La Formula 1 piange Forghieri | papà delle Ferrari mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tra le innumerevoli doti di Mauro, scomparso ieri all'età di 87 anni, ce ne era una che, solitamente, non è la prima di un ingegnere geniale quale era lui: una simpatia esagerata. Per questo motivo tutti gli volevano bene, anche i piloti con i quali aveva fatto baruffa: Jackie Ickx e, soprattutto, Niki Lauda. «Niki è stato il pilota più completo con il quale abbia lavorato, era analitico, veloce quando serviva e vincente. Rispettava la macchina. Al termine di una gara le312 con cui vinse duesembravano nuove, quasi non avessero neppure corso per 50-60 giri a 300 all'ora. Però, come uomo, Lauda era molto... difficile. Diciamo così». E sorrideva, l'ingegnere. Gli chiedevi il perché ma lui, aggiustandosi gli occhiali, divagava, tenendo per sé segreti e misteri e buttandola sulla battuta, da vero emiliano nato ...